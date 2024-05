Capello non le manda a dire | De Zerbi un top? Non capisco Cosa ha fatto in carriera?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ospite a Sky Calcio Club, Fabioha parlato con gli altri ospiti della serata di tanti temi di attualità, tra cui gli allenatori futuri di club come Milan e Juventus, ma non solo. E’ stato proprio uno dei nomi tirati in ballo, quello di Roberto De, a far storcere il naso all’ex allenatore: “Ma cos’hainha vinto? Noncome mai sia il più sponsorizzato di tutti né come mai si parli di lui come un“. A dir la verità non è la prima volta chelancia una stoccata a De. Al termine di Roma-Brighton lo definì infatti “un presuntuoso” per aver giocato “uomo contro uomo con Lukaku“. Incalzato su queste dichiarazioni, l’allenatore bresciano aveva replicato: “Non le ascolto“. SportFace.