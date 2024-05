Capello boccia De Zerbi | Cosa ha vinto nella sua carriera?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 13 maggio 2024) Fabionegli studi di Sky Sport si interroga sul perché si elogia tanto oggi Roberto Dee il suo Brighton «Se ne parla come uno degli allenatori top perché Guardiola lo sponsorizza, ma quest’anno è decimo o undicesimo in classifica col Brighton in Premier.hasua? Hasolo una coppa in Ucraina»concorda dunque con quanto abbiamo scritto noi dopo la sconfitta del Brighton con la Roma Roberto Deè una brava persona. La premessa è d’obbligo. Ed è un fenomeno culturale ancor più che calcistico. Un generatore di proselitismo, qualcuno direbbe alla Zeman. Ma senza avere il fascino socio-culturale-di-denuncia del boemo. Degioca il calcio contemporaneo. Quello ...