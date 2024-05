Manchester City Brighton ha visto la squadra di Guardiola dominare i ragazzi di De Zerbi . Vetta più vicina In un match che poteva regalare una grande battaglia si è trasformato in una vera e propria normale amministrazione: il Manchester City ha ...

Capello attacca De Zerbi e tira in ballo Guardiola: “Che cosa ha vinto nella sua carriera” - Capello attacca De zerbi e tira in ballo guardiola: “Che cosa ha vinto nella sua carriera” - Capello non si trattiene e lancia una frecciatina a De zerbi: "Che cosa ha fatto Se ne parla tanto come uno degli allenatori top perché guardiola ...

Milan, senti Capello: 'De Zerbi sponsorizzato, ma è decimo e ha vinto solo una coppa in Ucraina' - Milan, senti Capello: 'De zerbi sponsorizzato, ma è decimo e ha vinto solo una coppa in Ucraina' - Fabio Capello si esprime contro la candidatura di Roberto De zerbi per la panchina del Milan al posto di Stefano Pioli nella prossima stagione. L`ex allenatore.

Premier League, Manchester City show: poker al Fulham, Guardiola in vetta - Premier League, Manchester City show: poker al Fulham, guardiola in vetta - I campioni d'Inghilterra passano 4-0 a 'Craven Cottage' e volano al primo posto: in gol Gvardiol (doppietta), Foden e Alvarez. Occhi puntati sull'Arsenal, atteso dallo United a 'Old Trafford' ...