"Canta Firenze" per beneficenza. Parata di stelle per Cure2Children - "canta firenze" per beneficenza. Parata di stelle per Cure2Children - Stasera alle 20,30 al teatro Cartiere Carrara ci saranno Dolcenera, Piero Pelù e Simona Bencini. L’iniziativa del Rotary Club Brunelleschi. Chi è nato in questa città corre in aiuto dei più bisognosi.

Baglioni, Dolcenera, Pelù: artisti fiorentini in scena per Cure2Children e Pane Quotidiano - Baglioni, Dolcenera, Pelù: artisti fiorentini in scena per Cure2Children e Pane Quotidiano - firenze, 12 maggio 2024 - Un cast eccezionale per una serata di musica e solidarietà al Teatro Cartiere Carrara di firenze (ex Tuscany Hall) a sostegno di Cure2Children e Pane Quotidiano firenze. Ales ...

"La Pergola in piazza", il progetto teatrale per la prima volta a Firenze domani 11 maggio dalle 15 alle 20 - "La Pergola in piazza", il progetto teatrale per la prima volta a firenze domani 11 maggio dalle 15 alle 20 - sezione di firenze, spazio alle lezioni aperte di metodo mimico a cura del Centro di avviamento all'espressione del teatro della Toscana e alla Divina Commedia. Letture da Dante con letture dai canti ...