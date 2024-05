Canottaggio - gli equipaggi dell’Italia per il Preolimpico di Lucerna | 6 imbarcazioni azzurre alla ricerca dei Giochi

Saranno 6 gli equipaggi dell’Italia impegnati nella regata finale di qualificazione olimpica di Canottaggio , in programma a Lucerna , in Svizzera, da domenica 19 a martedì 21 maggio, ai quali vanno aggiunte le 3 imbarcazioni azzurre del ...

Si chiude la prima giornata degli Europei di Canottaggio di scena a Szeged , in Ungheria. In acqua dodici dei quattordici equipaggi italiani impegnati in questo weekend lungo. SPECIALITA’ OLIMPICHE Doppio maschile composto da Luca Rambaldi e Matteo ...

Mancano ormai tre giorni al via dei Campionati Europei 2024 di Canottaggio, in programma a Szeged (Ungheria) da giovedì 25 a domenica 28 aprile. La rassegna continentale è valevole inoltre come evento di qualificazione olimpica per tutti i Paesi ...