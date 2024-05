Cannara - il sogno è realtà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) CAMPITELLO 13 dts CAMPITELLO: Pernini, Bellini, Vinci, Mulas, Latini, Ligorio, Preite (27’st Ferrante), Silvestri, Bochak (20’st Mazzoni), Dotto (35’st Perni), Bottausci (40’pt Bernardini). A disp: Farnetti, Franceschini, Desantis, Perini, Merendoni, Santocchi, Bernardini, Ferrante, Mazzoni. All. Lucà: Cosimetti, Baglioni, Mattia, Camilletti, Piantoni, Sapenza, Bazzoffia, Ferrario Fa., Rosselli, Della Vedova (30’st Casrdoni), Frustini (1’st Ferrario Fr.). A disp: Liotti, Luce, Senigallia, Petterini, Baglioni F., Nuti, Cardoni, Manuali, Ferrario Fr.. All. Ortolani Arbitro: Nykolyn di Gubbio (Frizza e Caravella di Perugia). Marcatori: 25’ pt Latini rig. (CAM), 42’ st e 3’, sts Fr. Ferrario (CAN), 4’ pts Manuali (CAN) Note: espulso al 12’ pts il tecnico Lucà (CAM). Recupero: pt 2’, st 4’, pts 1, sts 5’. Il ...