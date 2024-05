Can Yaman stupisce | ' ' Auguro un bacio così a chi sogna insieme' ' - e pubblica un video con Francesca Chillemi!

Can Yaman, l’idolo delle ragazzine (e di molte mamme) diventa il nuovo Sandokan - Can yaman, l’idolo delle ragazzine (e di molte mamme) diventa il nuovo Sandokan - È commissario per Canale 5. Ma ha girato anche "El Turco", dove prende il posto che fu di Kabir Bedi. Insomma, è un fenomeno. E ha anche un cuore d’oro ...

Viola come il mare 2, in arrivo “una situazione complicata” per Can Yaman e Francesca Chillemi - Viola come il mare 2, in arrivo “una situazione complicata” per Can yaman e Francesca Chillemi - Viola come il mare 2, la prossima puntata si preannuncia infuocata per Can yaman e Francesca Chillemi Dopo il successo riscosso con le prime due puntate, ...

Viola come il mare conquista il pubblico: Can Yaman esprime gratitudine ai fan per il successo della seconda stagione - Viola come il mare conquista il pubblico: Can yaman esprime gratitudine ai fan per il successo della seconda stagione - “Auguro un bacio così a chi sogna insieme a me e mi rimane fedele nel percorso,” ha scritto yaman. “Siamo rimasti tra i top negli ascolti nonostante il cambio giorno della messa in onda da venerdì a ...