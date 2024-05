Camila Giorgi, gli avvocati: «Il Fisco non c'entra niente. Rientrerà in Italia solo dopo una pausa di riflessione» - camila giorgi, gli avvocati: «Il Fisco non c'entra niente. Rientrerà in Italia solo dopo una pausa di riflessione» - «Nessuna intenzione di sottrarsi alle responsabilità, camila rientrerà prossimamente in Italia». Lo dicono Così gli avvocati Federico Marini e Cristian ...

Camila Giorgi, un nuovo colpo di scena: è scappata dall’Italia “per divergenze con la famiglia” - camila giorgi, un nuovo colpo di scena: è scappata dall’Italia “per divergenze con la famiglia” - Gli avvocati della tennista, ritiratasi all'improvviso, hanno chiarito in una nota le ragioni dell'addio all'attività agonistica e al viaggio lontano ...

Tennis: Giorgi's lawyers say she'll return to face tax probe - Tennis: giorgi's lawyers say she'll return to face tax probe - Lawyers for camila giorgi, the Italian number one who last week retired from tennis at 32, said Monday their client has no intention of staying abroad to dodge a tax police probe into her earnings. (A ...