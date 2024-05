Camila Giorgi riappare e scompare | Su di me solo fake Ma sarebbe nei guai col Fisco

(Di lunedì 13 maggio 2024), ma il mistero resta fitto. E non soltanto perché dopo aver dato nuovamente notizie di sé con una storia su Instagram, poi di nuovo è svanita sui social dove, invece, era molto attiva. Non si sa dove si trovi la tennista italiana che ha improvvisamente detto addio all’agonismo e dopo una lunga assenza si è rivolta così ai suoi tifosi sabato scorso. Nulla di più. Nessun dettaglio. Soltanto un Fidatevi di me e non date ascolto alle false notizie. A quanto pare, però, la tennista nata 32 anni fa a Macerata è neicol, che la starebbe inseguendo da circa un mese, dal 15 aprile, da quando, appunto, ha fatto perdere le tracce anche a Calenzano, centro in provincia di Firenze dove abitava con la famiglia. “L’Agenzia delle Entrate ha presentato un atto di ...

Dopo giorni di silenzio, l'atleta ha pubblicato un breve messaggio sui social, confermando la fine della sua carriera agonistica. «Sono grata per il vostro amore e sostegno», ha scritto ai fan. Non ha rivelato i suoi nuovi progetti ma ha invitato a ...

Camila Giorgi, pignoramento dal Fisco per 464 mila euro - Camila giorgi, pignoramento dal Fisco per 464 mila euro - E' da circa un mese, dal 15 aprile scorso, che il Fisco sarebbe alle calcagna di Camila giorgi, la tennista 32enne che via social ha confermato il ritiro dal circuito Wta puntualizzando però che le ...

Calenzano, il sindaco: “Camila Giorgi Risiede qui ma non la vediamo mai” - Calenzano, il sindaco: “Camila giorgi Risiede qui ma non la vediamo mai” - Calenzano (firenze), 12 maggio 2024 – “ Camila giorgi Qui a Calenzano non è che l' abbiamo mai vista molto, è sempre stato raro vederla per il paese. I suoi impegni l'hanno sempre portata lontano. An ...

Il mistero di Camila Giorgi e il debito fiscale - Il mistero di Camila giorgi e il debito fiscale - Camila giorgi, la nota tennista italiana, è recentemente tornata alla ribalta non per le sue prestazioni in campo, ma per un debito fiscale. Secondo la Federazione italiana tennis e padel (Fitp), Gior ...