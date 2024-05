Camila Giorgi presto in Italia I suoi legali - spiegherà tutto

(Di lunedì 13 maggio 2024) AGI - "Anziva detto che il ritiro didalle competizioni agonistiche non ha niente a che vedere con la vicenda legata agli accertamenti della GdF. Si tratta in realta' di una decisione maturata da diversi mesi, fin da dopo il Covidstava pensando di rallentare progressivamente, aveva difficolta' a reggere lo stress dell'attivita' agonistica". Lo affermano, in una nota, idi, gli avvocati Federico Marini del Foro di Firenze e Cristian Carmelo Nicotra del Foro di Enna a proposito della presunta "fuga" dell'ex tennista. "Riguardo all'allontanamento dalla residenza di Calenzano - aggiungono - si e' trattato di un allontanamento temporaneo dovuto ad una divergenza di vedute all'interno della famiglia, e alla volonta' di prendersi una pausa di ...

La Guardia di Finanza non è riuscita a notificare a Camila Giorgi l'atto di conclusione delle indagini della Procura di Prato per reati fiscali. Le somme sono più grandi di quelle di un precedente procedimento in cui la tennista era stata assolta. ...

