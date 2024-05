Camila Giorgi indagata per reati fiscali nel 2016 dalla Procura di Prato

(Di lunedì 13 maggio 2024)risultapercommessi nel, quando secondo ladiha omesso la dichiarazione dei redditi con conseguente evasione fiscale. L’irreperibilità della tennista, che in realtà è all’estero dopo aver deciso di ritirarsi dalle competizioni, è emersa, come riporta l’Ansa, proprio nel momento in cui la Guardia di Finanza stava cercando di notificarle un avviso di conclusione indagini dei pm pratesi per queste ipotesi di reato nei confronti del Fisco italiano. SportFace.

Camila Giorgi, pignorati 464mila euro presso la Federtennis per tasse non pagate. E lei potrebbe essere in California - Camila giorgi, pignorati 464mila euro presso la Federtennis per tasse non pagate. E lei potrebbe essere in California - Il mistero Camila giorgi è un po' meno mistero. La tennista è tornata sui social chiedendo di seguire solo i suoi profili social «per evitare fake news» ma su di ...

Quel ritiro improvviso, riappare la tennista Giorgi: "Io in fuga per il Fisco Sono soltanto fake news" - Quel ritiro improvviso, riappare la tennista giorgi: "Io in fuga per il Fisco Sono soltanto fake news" - Cellulare non attivo da giorni e casa a Firenze deserta: resta il giallo su dove sia. L’ipotesi che si trovi in Argentina. Lei sui social: seguite il mio profilo, non i media. Irrintracciabili anche i ...

Camila Giorgi e i guai con il Fisco, lei rompe il silenzio: «Su di me solo fake news. Felice di annunciare il mio ritiro dal tennis» - Camila giorgi e i guai con il Fisco, lei rompe il silenzio: «Su di me solo fake news. Felice di annunciare il mio ritiro dal tennis» - Era irreperibile anche per l'Agenzia delle Entrate di Firenze, e non solo per la Federazione italiana, la campionessa di tennis italo-argentina Camila giorgi, 33 anni, originaria di Macerata ...