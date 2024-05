Camila Giorgi e i misteri del suo marchio di moda Giomila La quota venduta a mamma - il socio in affari arrestat - poi tutto finisce a papà

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ufficialmente lei oggi è solo “brand ambassador” di, azienda di intimo e di vestitini femminili le cui fortune sono da sempre legate a quella di, la tennista italiana che nelle ultime ore si è improvvisamente ritirata ed è di fatto sparita dopo che il fisco italiano sta cercandola per notificarle un pignoramento da 464mila euro accusandola di essere un evasore fiscale totale.è la “fashion house” della famiglia, e la stessaoltre a fare da testimonial a leggings, mini short, top e abitini, all’inizio ne è stata azionista.oggi nullatenente, ma fino a fine 2016 era anche imprenditrice conOggi la tennista inseguita dalla Agenzia delle Entrate risulta nullatenente: non ha partecipazioni ...

