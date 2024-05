Camila Giorgi è evasore totale Non ha mai presentato una regolare dichiarazione dei redditi CorSera

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il mistero susi infittisce. L’ex tennista ha chiesto sulle sue storie Instagram di non credere alle fake news che girano sul suo conto, riferendosi ai problemi con il fisco. Però ieri la Federtennis ha confermato all’Ansa del pignoramento da parte dell’Agenzia delle entrate. In tutto ciò nessuno ha idea di dove sia. Il “Corriere della Sera” scrive: L’annuncio via Instagram disi fa strada fra notizie, mormorii e misteri ancora fitti. Primo fra tutti quello più stringente: dov’è finita la tennista, entrata tra le grandi una gara dopo l’altra? In California? In Argentina? Per ora le sole certezze sono contenute nella cartella esattoriale che hanno portato il dipendente delegato dell’agenzia delle Entrate riscossione di Firenze, Paolo Bracciali, a notificarle un primo pignoramento il 26 giugno ...

Retired tennis star Giorgi in dispute with tax authorities - Retired tennis star giorgi in dispute with tax authorities - camila giorgi has denied reports that her surprise decision to retire from tennis last week was linked to a tax dispute and that she is on the run from the Italian authorities. (ANSA) ...

Lacity Mag - Camila Giorgi, il talento cristallino e il ritiro misterioso di una tennista in fuga - Lacity Mag - camila giorgi, il talento cristallino e il ritiro misterioso di una tennista in fuga - camila giorgi si ritira dal tennis La conferma indiretta un' ora fa camila giorgi si ritira dal tennis giocato La notizia non è stata ancora annunciata ufficialmente dalla diretta… Leggi ...

Camila Giorgi, pignoramento dal Fisco per 464 mila euro per tasse non pagate - camila giorgi, pignoramento dal Fisco per 464 mila euro per tasse non pagate - E’ da circa un mese, dal 15 aprile scorso, che il Fisco sarebbe alle calcagna di camila giorgi, la tennista 32enne che via social ha confermato il ritiro dal ...