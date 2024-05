Camera Penale di Napoli Nord a Presidente della Corte di Appello di Napoli | Verifichi di persona lo stato delle aule e del tribunale

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Lo scorso 7 maggio si è tenuta presso la Sala Arengario deldila cerimonia di insediamento del nuovodi, la Dottoressa Maria Rosaria Covelli, alla quale rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro”, si legge in un comunicato diffuso dal direttivodiL'articolo Teleclubitalia.

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , a margine dell`inaugurazione dell`evento `Race for The Cure`, a Roma, ha parlato di Lorenzo...

Napoli, De Laurentiis asse con gli arabi: Arrivano nuove opportunità per il Napoli. Ecco cosa Filtra - napoli, De Laurentiis asse con gli arabi: Arrivano nuove opportunità per il napoli. Ecco cosa Filtra - Il presidente del napoli, Aurelio De Laurentiis, ha incontrato una delegazione saudita per discutere di potenziali collaborazioni.

Napoli, l’editto di De Laurentiis: ecco chi vuole in panchina - napoli, l’editto di De Laurentiis: ecco chi vuole in panchina - Il presidente è pronto alla svolta: l'ultimo ko con Thiago ha aumentato lo sconforto e accelerato la rifondazione. Resistono anche Conte, Italiano e Pioli ...

De Laurentiis rompe gli indugi: vuole Conte. Ci sarà incontro di persona - De Laurentiis rompe gli indugi: vuole Conte. Ci sarà incontro di persona - Aurelio De Laurentiis è tornato ad insistere per Antonio Conte, il presidente partenopeo vuole fortemente portarlo al napoli. A riferirlo è Il Mattino.