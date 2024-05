Cambia il futuro di Osimhen? Chelsea e PSG fanno dietrofront | il motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ildi Victorè ancora tutto da scrivere: sia ilche il Psgper un. Ildi Victorsarà lontano da Napoli. Il centravanti nigeriano, ormai diversi mesi fa, ha espresso la volontà di volerre aria a fine stagione. Nonostante ciò, però, ha sempre dato il massimo per la maglia azzurra ed è uno dei pochi che ha dimostrato di tenerci veramente tanto anche in una stagione così complicata. Lo scorso dicembre, poi,ha compiuto anche un gesto in favore del Napoli. Poco prima del match contro la Roma, ci fu l’ufficialità del rinnovo di contratto di Victor. Il centravanti nigeriano, come gesto di ringraziamento verso il club che ...