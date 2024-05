Calendario Preolimpico basket 3×3 femminile 2024 | quando gioca l’Italia - orar - dove vederla in tv e streaming

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sembra un po’ tutto come tre anni fa. Solo che, stavolta, ci sono appunto tre anni in più e una prospettiva diversa di mezzo.cerca di qualificarsi di nuovo, con la sua squadra, alle Olimpiadi di Parigiattraverso ildi3×3. Ma, a Debrecen, ci sarà tanto di cui ragionare. Innanzitutto il primo girone, che si concluderà con la sfida all’Ungheria padrona di casa, quella stessa Ungheria che fu gelata con un solo tiro di D’Alie a meno di cinque secondi dalla fine. Le azzurre tenteranno un’altra volta il colpo di mano, sapendo che stavolta non partono con i favori del pronostico. Quelli che, però, sa come ribaltare. Le partite delaldi3×3 saranno di scena a partire da giovedì 16. Sarà ...

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una medaglia nell’evento a cinque cerchi. Il motivo? I ...

Oggi in TV, dove vedere Lecce-Udinese e Fiorentina-Monza - Oggi in TV, dove vedere Lecce-Udinese e Fiorentina-Monza - Non mancano gli eventi di calcio trasmesso in televisione nella giornata di oggi, lunedì 13 maggio 2024. Si conclude la 36^ giornata di Serie A.

‘Ci sono le premesse per lavorare per il bene di Coldrerio’ - ‘Ci sono le premesse per lavorare per il bene di Coldrerio’ - Tatiana Solcà Audrino (Plr) è la prima sindaca della storia del Comune. L’abbiamo incontrata per parlare delle sfide e dei progetti futuri ...

Biella e i tessuti di lusso dal cashmere al mohair - Biella e i tessuti di lusso dal cashmere al mohair - Il distretto del tessile biellese rappresenta tuttora un’eccellenza mondiale. I prodotti di specializzazione del polo biellese sono i filati ...