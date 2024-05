Calendario Mondiali judo 2024 | programma - orar - -v, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ancora pochi giorni di attesa e poi i riflettori si accenderanno in occasione deidi, indal 19 al 24 maggio ad Abu Dhabi. La rassegna iridata rappresenta l’evento importante, con in palio le medaglie e punti pesanti in ottica ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi. In attesa delle liste definitive, l’Italia si presenta con un gruppo di atleti molto forte. Iscritti al momento tutti i big del movimento azzurro, oltre agli atleti ancora in bilico per il pass a Cinque Cerchi. Il Bel Paese si presenterebbe dunque nella capitale degli Emirati Arabi Uniti con il contingente massimo (18 atleti, 9 uomini e 9 donne) per le categorie individuali, mentre scopriremo più avanti le scelte della direzione tecnica nazionale a proposito del Team Event mondiale. In ...