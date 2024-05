Calciomercato Napoli - Kenneth Taylor dell’Ajax nel mirino

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilavrebbe messo nel, giovane centrocampista olandese. Il 21enne gioiellino dei lancieri piace per la sua duttilità. Ilcontinua a lavorare in vista della prossima stagione e avrebbe messo nel, giovane centrocampista olandese. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il 21enne gioiellino dei lancieri sarebbe un profilo ideale per rinforzare il centrocampo azzurro. Ilsuè un calciatore duttile, in grado di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo: centrale, mezzala, calciatore di quantità e qualità. ...

Il Napoli si è già proiettato verso il Mercato estivo, con vari osservatori a visionare dei giocatori interessanti. Uno di questi era presente al Franchi in occasione di Fiorentina-Bruges . La sessione estiva di calcio Mercato sarà fondamentale per ...

Il Napoli è già attivo sul Mercato in entrata per la prossima stagione. Svelati i profili nel mirino del club azzurro. L’annata in corso è stata tutt’altro che facile per il Napoli . I tre cambi in panchina, i problemi extracampo e le prestazioni ...

Bologna, la città in festa per la qualificazione alla Champions League: Piazza Maggiore si tinge di rossoblù, tifosi in delirio | FOTO E VIDEO - Bologna, la città in festa per la qualificazione alla Champions League: Piazza Maggiore si tinge di rossoblù, tifosi in delirio | FOTO E VIDEO - Bologna in festa nella serata di ieri per la qualificazione alla prossima Champions League: Piazza Maggiore si tinge di rossoblù.

Psg, il dopo Mbappé passa dal Napoli. Nel mirino Osimhen e Kvaratskhelia - Psg, il dopo Mbappé passa dal napoli. Nel mirino Osimhen e Kvaratskhelia - L'attaccante compenserebbe l'addio del fuoriclasse se Luis Enrique dovesse scegliere il modulo con una punta. Senza finalizzatori di ruolo, il profilo ideale sarebbe il ...

