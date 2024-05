Calciomercato Napoli - Kenneth Taylor dell' Ajax idea per il centrocampo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si chiamae in mezzo al campo può fare tutto. Davvero. Centrale, mezz'ala, calciatore di quantità e qualità. E poi ha 21 anni. Insomma, un profilo...

L’ennesima sconfitta stagionale contro il Bologna ha stancato Aurelio De Laurentiis , il presidente del Napoli ha preso una decisione sul calciomercato degli azzurri. Non ci sono più parole e nemmeno più scuse per il Napoli e i propri tesserati. ...

Il Napoli è interessato a Radu Dragusin , difensore rumeno che a gennaio ha lasciato il Genoa per trasferirsi al Tottenham . A riportarlo è il ‘Sun‘, che spiega come Dragusin potrebbe chiedere la cessione se dovesse continuare ad avere poco spazio. ...

L'ex Genoa è poco impiegato da Postecoglu, ma per il Sun servono 46 milioni LONDRA (INGHILTERRA) -Il Napoli sarebbe pronto ad acquistare Radu Dragusin se il giocatore dovesse chiedere al Tottenham di essere ceduto. Secondo quanto riporta "The ...

Pres. Torino sogna l'Europa: "Siamo a un punto dal Napoli, ma avanti negli scontri diretti" - Pres. Torino sogna l'Europa: "Siamo a un punto dal napoli, ma avanti negli scontri diretti" - Non è mai finita fino a quando ci saranno buone speranze. Oggi abbiamo un punto in meno del napoli, con il quale siamo però in vantaggio negli scontri diretti. Poi vedremo la Fiorentina che cosa farà: ...

Calciomercato: l'Atletico Madrid segue Frattesi dell'Inter, il Napoli pensa a Soulé - calciomercato: l'Atletico Madrid segue Frattesi dell'Inter, il napoli pensa a Soulé - I Colchoneros vogliono il centrocampista dell'Inter, mentre gli azzurri sono interessati all'esterno della Juventus ...

LECCE - Corvino: "La società di calcio deve essere considerata un'azienda, i presidenti non devono sostituirsi ai manager" - LECCE - Corvino: "La società di calcio deve essere considerata un'azienda, i presidenti non devono sostituirsi ai manager" - A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce: “Quant’è costato il mercato del Lecce in estate Se intendi campagna acquisti ...