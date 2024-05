Calciomercato Milan – Per i rossoneri è Sesko l’attaccante del futuro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Benjaminsembra essere diventato il primo obiettivo didelper rinforzare il proprio attacco in estate

L'esperto di Calciomercato ha stilato un interessante editoriale facendo il punto sul Milan e sull'interesse per Alessandro Buongiorno

Il Calciomercato estivo sta per iniziare il Milan , con Zlatan Ibrahimovic, vorrebbe mettere a segno un gran colpo. Per la gioia dei tifosi

Milan, da Conceicao e Conte: tutti nomi valutati per la panchina 2024-2025 - milan, da Conceicao e Conte: tutti nomi valutati per la panchina 2024-2025 - La società milanese sta lavorando alla sostituzione di Stefano Pioli, non sarebbe da scartare neanche l'ipotesi dell'ingaggio dell'ex Juventus ...

capello: "Atalanta bella ai massimi livelli, merito di Gasperini" - capello: "Atalanta bella ai massimi livelli, merito di Gasperini" - "L'Atalanta gioca un calcio unico per determinazione, tecnica, velocità. La bellezza di questa squadra è la voglia che si vede in ...

Calciomercato, Milano su Emerson Royal e Fofana, l'Inter punta Bento, il Napoli resiste all'assalto del PSG per Kvara - calciomercato, milano su Emerson Royal e Fofana, l'Inter punta Bento, il Napoli resiste all'assalto del PSG per Kvara - calciomercato - Commentiamo assieme le notizie di mercato sui principali quotidiani sportivi di oggi, lunedì 13 maggio. La Gazzetta dello Sport vede in Emerson ...