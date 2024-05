Calciomercato Milan – Pedullà | Nessun accordo per Zirkzee - il Bayern…

Alexis Saelemaekers , trequartista del Bologna, potrebbe non fare ritorno al Milan . Ecco la decisione sul suo futuro

Uno degli obiettivi di Calciomercato del Milan è Ugarte : le parole del centrocampista del PSG sul suo futuro La prossima estate si prospetta ricca di emozioni per il Milan . La dirigenza, infatti, sta preparando una vera e propria rivoluzione che ...

Napoli a picco, l'ex Milan Braida: "Hanno festeggiato troppo lo scudetto" - Il Napoli è stato autore di una stagione disastrosa dopo la trionfale stagione scorsa che aveva regalato il terzo scudetto della storia al club.

"Non dimenticherò mai le parole di Andrea Agnelli": Matri e la Juve nel destino - Ci sono dei gol a cui sono particolarmente affezionato, oltre a quello in finale di Coppa Italia: contro l'Inter a San Siro nei primi mesi alla Juventus, oppure quello nel match contro il milan nella ...

Milan, Giroud conferma l'addio: "Ecco perché ho preso questa decisione" - "Ho il cuore che batte più forte. Il calcio è la mia passione, la mia vita. Indossare questa maglia era un onore. Penso che finire ad altissimo livello in Europa, al milan, è la cosa che volevo".