Calciomercato Milan - OPERAZIONE da 60 MILIONI per portare Conceicao e QUEL GIOCATORE

(Di lunedì 13 maggio 2024), Jorge Mendes ha un piano preciso perUgarte: Ibrahimovic si mette a lavoro per questa trattativa. Come riportato da.com, Jorge Mendes ha un piano preciso per ildella prossima estate considerando i vari cambiamenti tra tecnico e giocatori. Il potente procuratore vorrebbeello, in coppia, siache Ugarte, centrocampista del PSG che piace moltissimo

Il Milan scenderà in campo contro il Cagliari con i cognomi delle mamme dei giocatori. Ecco le parole di Davide Calabria e non solo

Parolo: “Conceicao allenatore simile a Pioli, non vedo lo step” - Parolo: “Conceicao allenatore simile a Pioli, non vedo lo step” - L’ex centrocampista Marco Parolo suona l’allarme in casa rossonera sostenendo di non vedere come le possibili scelte societarie possano portare ad un upgrade. Le prossime settimane saranno molto impor ...

Juventus, Capello: 'Ciclo di Allegri finito. Futuro di Max Se va in Arabia...' - Juventus, Capello: 'Ciclo di Allegri finito. Futuro di Max Se va in Arabia...' - "Credo che Allegri abbia finito il suo ciclo alla Juventus", commenta l'ex allenatore Fabio Capello a Rai Radio 1: " La squadra non è.

Conte Milan, cambia tutto: la posizione del club - Conte milan, cambia tutto: la posizione del club - Antonio Conte cambia le carte in tavola La pozione del milan è molto chiara: la dirigenza è ferma nelle proprie intenzioni.