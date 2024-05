Calciomercato – Milan - che fare con Maignan e Theo Hernández? L’idea del club

Calciomercato Milan , il potente agente Jorge Mendes fa sognare i tifosi rossoneri: proposto Ugarte del PSG per il centrocampo. La situazione Il potentissimo agente Jorge Mendes (noto soprattutto per aver assistito Cristiano Ronaldo durante la sua ...

Youssouf Fofana, centrocampista difensivo del Monaco, è in pole position in casa Milan quale rinforzo in mediana per il Calciomercato estivo