Calcio Serie C Alla Recanatese il derby d’andata dei Play-Out

(Di lunedì 13 maggio 2024) Melchiorri decide la gara di Recanati con la Vis, con 2 risultati su 3 a favore, chiamata ora ad una rimonta nel ritorno al “Benelli” VALLESINA, 12 maggio 2024 – Concluso il torneo diC, che quest’anno vedeva impegnate 4 marchigiane, Ancona, Fermana,e Vis Pesaro, è andato in onda oggi il primo atto della coda del campionato che, purtroppo vedeva impegnate 2 marchigiane nei-Out: Vis Pesaro e. Retrocessa direttamente la Fermana, per aver superato il distacco minimo degli 8 punti previsti sull’Ancona, quintultima, si giocava oggi il primo scontro sul campo della, squadra peggior classificata tra le due, condannata solo ad avere la meglio nei due incontri. In un match che ha visto tante emozioni, laè riuscita a portare l’equilibrio ...

22.42 Va all'Atalanta lo spareggio Champions con la Roma. Al 'Gewiss' 2-1 per gli orobici,quinti da soli a 63 punti. Giallorossi lasciati a 60, +1 sulla Lazio. Primo tempo da incubo per la Roma. De Ketelaere libera il destro a girare e lascia di ...

l’Atalanta batte per 2-1 la Roma nello scontro diretto per il quinto posto in classifica della Serie A 2023-2024 di Calcio e fa un passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League , obiettivo centrato, proprio grazie a questo ...

Due posticipi oggi per la terzultima giornata del campionato di Calcio di serie A. In particolare allo stadio “Via del Mare” con inizio alle18 si gioca Lecce -Udinese che per i friulani è di importanza fondamentale, dato che sono fortemente a ...

La neopromossa raggiunge Inter, Milan, Atalanta e Monza: l’economia più ricca e attrattiva è finita nel pallone - La neopromossa raggiunge Inter, Milan, Atalanta e Monza: l’economia più ricca e attrattiva è finita nel pallone - Non proprio poco. E non è finita qui perché in lizza per salire ci sono la Cremonese (retrocessa la scorsa stagione) e il Brescia che sono ai playoff di serie B. Insomma, una sorta di Lega Lombarda ...

Lecce-Udinese diretta ore 18:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE - Lecce-Udinese diretta ore 18:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE - Scopri tutto sulla partita di serie A: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte di Gotti e Cannavaro ...

Pagina 1 | Lecce-Udinese diretta ore 18:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE - Pagina 1 | Lecce-Udinese diretta ore 18:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE - Scopri tutto sulla partita di serie A: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte di Gotti e Cannavaro ...