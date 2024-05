(Di lunedì 13 maggio 2024) Pisa 13 maggio 2024 – InCategoria svanisce il sogno promozione del. La squadra di mister Juri Andreotti era l’unica pisana in corsa per il salto in Prima Categoria ma al Comunale di Bientina è terminata l’avventura per il peggior piazzamento al termine della stagione regolare rispetto ai padroni di casa del Sextum. Locali in vantaggio per primi, mache raggiunge il pareggio con Aufiero e spera, ma al termine dei tempi supplementari il risultato non cambia ed il Sextum Bientina approda in. Per ilsarà ancoraCategoria nel 2024/25. Insieme al Ponte delle Origini, al Pontasserchio e dai ieri anche insieme a La Cella ed al San Frediano purtroppo ...

Pisa 18 marzo 2024 – In Seconda Categoria venticinquesima giornata di campionato con tante sorprese in gare che hanno ribaltato i pronostici. Sono quattro le pisane che conquistano i tre punti in palio: Pontasserchio , Ospedalieri, Migliarino ...

Pisa 22 aprile 2024 – In Seconda Categoria la terzultima gara della stagione regolare da il primo verdetto, ed è negativo. Nel girone A ultimo posto e retrocessione diretta per gli Ospedalieri . La squadra giallorossa, neopromossa ripescata torna ...

Pisa 6 maggio 2024 – In Seconda Categoria l’ultima partita della stagione regolare ha delineato la situazione di classifica. Nel girone A, promosso in Prima Categoria il Montignoso. La Fivizzanese agli spareggi. Retrocessi direttamente gli ...

Calcio. Seconda: Migliarino Vecchiano niente finale - Calcio. seconda: migliarino Vecchiano niente finale - Pisa 13 maggio 2024 – In seconda Categoria svanisce il sogno promozione del migliarino Vecchiano. La squadra di mister Juri Andreotti era l’unica pisana in corsa per il salto in Prima Categoria ma al ...

Prima e seconda. Selvatelle-Forcoli la finalissima per la Promozione - Prima e seconda. Selvatelle-Forcoli la finalissima per la Promozione - Il Forcoli pareggia 1-1 contro la Sanromanese e si qualifica per la finale contro il Selvatelle. Retrocede il San Frediano in seconda categoria. In seconda, Acciaiolo, Ponte a Cappiano e Sextum Bienti ...

Nuovi verdetti dalla Promozione alla Seconda: Pietrasanta in finale playoff - Nuovi verdetti dalla Promozione alla seconda: Pietrasanta in finale playoff - In Prima la sfida sara, a sorpresa, fra Forte dei Marmi e Folgor Marlia, in seconda fra Sextum Bientina e Montecarlo. Retrocesso il Pontecosi Lagosì ...