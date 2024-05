Calcio Prima | il Tirrenia è salvo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Pisa 13 maggio 2024 – Ilvince il play-out e mantiene la categoria. San Frediano e La Cella sono battute e retrocedono in Seconda Categoria, rossoblù dopo due stagioni, La Cella da neopromossa. Questi i verdetti dell’ultima domenica, verdetti che sono definitivi. Col San Giuliano promosso in Promozione e con San Frediano e La Cella retrocesse in Seconda, restano solo due le nostre rappresentanti pisane inCategoria: il Calci arrivato a metà classifica ed il.La gara tra ilquintultimo ed in San Frediano penultimo al termine della stagione regolare ha visto una grande cornice di pubblico al Comunale di Marina di Pisa, quasi quattrocento le persone presenti.in vantaggio per primo nellafrazione, ma San Frediano che reagisce e pareggia nella ...

Prima e seconda. Selvatelle-Forcoli la finalissima per la Promozione - Prima e seconda. Selvatelle-Forcoli la finalissima per la Promozione - Il Forcoli pareggia 1-1 contro la Sanromanese e si qualifica per la finale contro il Selvatelle. Retrocede il San Frediano in Seconda categoria. In Seconda, Acciaiolo, Ponte a Cappiano e Sextum Bienti ...

