(Di lunedì 13 maggio 2024) Al fischio finale di Atalanta-Roma aè esplosa la: con due giornate d’anticipo la qualificazione inLeague per la squadra guidata in panchina da Thiago Motta è aritmeticamente certa. Per le strade sono cominciati i caroselli e piazza Maggiore si è riempita di migliaia di tifosi rossoblù in, che (dopo la vittoria di sabato 11 maggio sul Napoli) hanno cominciato a cantare quando la partita era in corso. Lain piazza Maggiore canta cori per la qualificazione in(“League, ce ne andiamo inLeague”), ma anche contro la Juventus (“Chi non salta juventino è”): lunedì prossimo, nella penultima giornata di campionato, la sfida con i bianconeri allo stadio Renato Dall’Ara potrebbe valere ...

Riccardo Orsolini e l’inviato di Dazn , Alessio Di Giuseppe, si sono resi protagonisti di un simpaticissimo siparietto in occasione della festa del Bologna per la qualificazione in Champions League. All’uscita del centro sportivo di Casteldebole, ...

Gli Oscar della domenica sportiva: Martin, Thiago Motta, Pogacar, Sinner e la pallamano azzurra - Gli Oscar della domenica sportiva: Martin, Thiago Motta, Pogacar, Sinner e la pallamano azzurra - E una raffica di palpitazioni l’ha offerta la serie A: la Dea bergamasca di Gasperini in paradiso, il bologna in champions che ha vissuto una festa attesa da 60 anni. Ma vediamo gli Oscar in rigoroso ...

Capello: "Inter ancora da finale di Champions. Zirkzee A San Siro ho visto che..." - Capello: "Inter ancora da finale di champions. Zirkzee A San Siro ho visto che..." - Fabio Capello è stato ospite questa mattina di Radio Anch'io Lo Sport. L'ex ct di Inghilterra e Russia ha parlato, tra i vari temi, dell'annata ...

Calcio, per il Bologna c’è la certezza matematica di accedere alla Champions: in città esplode la festa - Calcio, per il bologna c’è la certezza matematica di accedere alla champions: in città esplode la festa - Al fischio finale di Atalanta-Roma a bologna è esplosa la festa: con due giornate d’anticipo la qualificazione in champions League per la squadra guidata in panchina da Thiago Motta è aritmeticamente ...