Calcio Napoli - Gasperini | De Laurentiis ha sempre avuto stima di me

Radio Napoli Centrale – Chiariello : “Col Marsiglia Gasperini ha avuto coraggio , ha capito che il calcio di oggi si racchiude in unica parola : intensità” Umberto … L'articolo Chiariello : “Col Marsiglia Gasperini ha avuto coraggio , ha capito che il ...

Le parole di Daniele De Rossi , tecnico della Roma , ai canali ufficiali del club in vista della sfida contro l’Atalanta Daniele De Rossi ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della decisiva sfida della Roma contro l’Atalanta. Di seguito ...

Capello, “Atalanta entusiasmante, gioca un calcio unico. Allegri, ciclo alla Juventus finito” - Capello, “Atalanta entusiasmante, gioca un calcio unico. Allegri, ciclo alla Juventus finito” - L'ex tecnico del Milan ha riconosciuto a Gian Piero gasperini il merito di aver portato a termine un compito "difficile", ovvero "recuperare De Keteleare e Scamacca, giocatori di grande talento che il ...

Atalanta, Gasperini provoca: "Regaleremo la partita alla Fiorentina, così la finiamo" - Atalanta, gasperini provoca: "Regaleremo la partita alla Fiorentina, così la finiamo" - L'Atalanta sarà decisiva per il destino delle altre squadre in Champions, ed è per questo che il tecnico ha voluto ironizzare sulla partita da recuperare.

Atalanta, Gasperini: “Non abbiamo fatto ancora nulla. Con Juve, Lecce e Bayer si decide tutto” - Atalanta, gasperini: “Non abbiamo fatto ancora nulla. Con Juve, Lecce e Bayer si decide tutto” - Fresco di vittoria con la Roma valsa il momentaneo quinto posto e la distanza di soli tre punti dalla certezza della partecipazione alla prossima Champions, Gian Piero gasperini è già proiettato ad un ...