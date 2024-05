Calcio | Giroud - ‘lascio a fine stagione ma il Milan rimarrà nel mio cuor - il mio futuro è in Mls’

(Di lunedì 13 maggio 2024)o, 13 mag. – (Adnkronos) – “Sono qua per dirvi che giocherò le due mie ultime partite al. Io continuerò la mia carriera, ma in MLS. Sono molto molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto nel, in questi tre anni. È il momento giusto per dirlo. La mia storia con ilfinisce quest’anno, ma comunque ilper sempre nel mioe”. Così al microfono diTv, Olivierannuncia l’addio al club rossonero dopo 3. L'articoloWeb.

Le parole di Paolo Maldini a Radio Serie A non sono passate inosservate, soprattutto in casa Milan . Non è un mistero che la bandiera rossonera non abbia gradito il modo in cui è stato silurato da Cardinale e soci, ecco perché non stupisce la ...

“ Pioli mi ha aiutato e mi ha insegnato tantissimo. Siamo con lui”. Lo ha detto a Sky il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer dopo la vittoria per 5-1 sul Cagliari. Buone sensazioni sul campo per il regista, che sembra essersi lasciato alle ...

