Calcio femminile C La Jesina vince il ‘derby’ di Riccione 3-5 ed è salva

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tripletta di Crocioni e reti di Corda e Mastronzo. Domenica a Jesi il Villorba. La società ringrazia tutti per il risultato acquisito in una stagione programmata in maniera chiara e con obiettivi precisi JESI, 13 maggio 2024 – In un sol colpo due soddisfazioni. La3-5, quello che in sostanza si può definire un derby tra le due società storiche nel panorama delitaliano, e contemporaneamente la matematica dice di una salvezza acquisita a tre turni dalla conclusione. Un risultato da definire ottimo considerato che quest’anno il club leoncello aveva programmato la stagione con idee chiare ed obbiettivi ben precisi puntando tutto su una squadra giovanissima, costruita praticamente in casa e attingendo dal proprio settore giovanile. Il risultato ...