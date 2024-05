Cadute fatali per due motociclisti | Addio Francesco - siamo distrutti Lavoro in hotel e passione Inter

(Di lunedì 13 maggio 2024) di Nicola Palma e Marianna Vazzana MILANO "Un ragazzo con la testa sulle spalle, molto dolce e mite. Sono distrutta". Valentina conoscevaSquarcia fin da quando era un bambino. È il ventenne che ha perso la vita sabato notte dopo essere scivolato con la moto in via dei Rospigliosi, a due passi dallo stadio San Siro. E non è purtroppo l’ultima vittima della strada, perché ieri notte è deceduto un altro centauro di 18 anni che sabato sera ha tamponato un’auto in via Corelli finendo a terra sulla corsia opposta dove è stato falciato da un’altra macchina di passaggio. Il suo cuore ha smesso di battere al San Raffaele prima dell’alba di ieri, facendo salire a 7 il tragico bilancio dei morti sulle strade di Milano dall’inizio dell’anno. In media, più di una vita spezzata al mese. Le ultime due nell’arco di 24 ore. Stando ai primi rilievi, ...

