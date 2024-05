Busto Garolfo - incidente in moto | grave 60enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024)(Milano) –stradale aciclista portato in ospedale in codice rosso. Il centauro, un, ha fatto tutto da solo. E’ rovinato a terra, finendo sbalzato sull’asfalto per oltre 15 metri e riportando un trauma cranico oltre che al volto e torace. L’è avvenuto poco dopo le 14 in via Udine. Sul posto sono intervenuti is soccorritori di Areu, con automedica e ambulanza, che hanno portato l’uomo all’ospedale di Legnano. Allertata anche la Polizia stradale per i rilievi del caso.