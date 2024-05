Burlando sullo yacht - la difesa non regge

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’ex governatore del Pd prova a sminuire l’importanza del suo pranzo sulla barca di Spinelli: «Solo opinioni, non ho più poteri» Ma le telefonate intercettate lo smentiscono: «Aldo, il mio compito era portarti Giulio». E poi: «Quello che mi hai chiesto l’ho fatto».

