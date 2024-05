Bundesliga - 33esima giornata | colpo Mainz e Colonia Pareggio del Friburgo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano, 13 maggio 2024 – Penultimadicaratterizzata dai gol e dallo spettacolo, con la lotta per evitare la retrocessione che si deciderà tutta all’ultima. Delicato anche il discorso qualificazione ai preliminari di Conference League: ilpareggia e va a quota 42, mentre l’Hoffenheim ne fa 6 al già retrocesso Darmstadt e dunque sorpasso in classifica degli uomini di Matarazzo che sono a 43. Ripercorriamo i risultati del turno. Tutti i match del weekend Si parte venerdì con il match tra il già salvo Augsburg e lo Stoccarda, in lotta per il secondo posto. Gara dominata dagli ospiti che però vincono solamente di una rete, quella messa a segno dal solito Serhou Guirassy in apertura di ripresa. Si passa a sabato, con iltra Borussia Monchengladbach e ...