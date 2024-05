Bruno Giordano vittima di una truffa per aiutare il figlio a riavere la patente | denuncia dell' ex calciatore

Carmine Cascio è un 36enne napoletano con precedenti per truffa a processo davanti al tribunale monocratico di Roma. Nel maggio 2017 si è offerto di risolvere un problema all’ex calciatore e oggi allenatore Bruno Giordano . Da un anno e mezzo il ...

Da una parte un ex calciatore del Napoli che vinse lo scudetto con Maradona nel 1987, dall?altra un tifoso sfegatato degli azzurri che si finge carabiniere . Al centro un problema da risolvere....

