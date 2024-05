Bruno Giordano vittima di una truffa di un falso carabiniere Messaggero

(Di lunedì 13 maggio 2024) Iloggi racconta il raggiro subito da, ex attaccante che vince con Maradona lo scudetto al Napoli nel 1987. Implicato nellaCarmine Cascio, 36enne napoletano con precedenti per, estorsione e anche maltrattamento nei confronti dell’ex compagna. I fatti risalgono al maggio del 2017 quando dopo una cena in compaginai di, Csscio si offre di risolvere un problema che l’ex calciatore ha: al figlio hanno ritirato la patente per guida in stato di ebrezza. Queste le dichiarazioni di Susanna Bartoli, moglie diai Carabinieri: «Mi lamentavo con qualche conoscente di famiglia, tra cui anche Cascio, di dover accompagnare il ragazzo in tutti i suoi spostamenti e lui si è presentato a me dicendo di ...

