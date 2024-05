Braida | Inter troppo frettolosa dopo lo scudetto - così NON si confermerà Il Napoli può ripartir - ecco COME

(Di lunedì 13 maggio 2024) Le parole di Ariedo, ex dirigente del Milan, sulle prossime mosse disul mercato. I dettagli Ariedoha parlato a Radio Kiss Kiss delle mosse delle squadre di Serie A per la prossima stagione.– «All’già si sono organizzati per il prossimo anno, la fretta è una cattiva consigliera. Bisogna essere bravi

“Conosco l’Atletico e il suo presidente, è una società che ho seguito in passato, è una buona squadra, non una grande squadra, l’Inter ce la può fare, in questo momento gli gira tutto bene…ma non vorrei portar e male, da milanista!”. Lo ha detto ...

Tutto pronto per il big-match di Champions League tra Inter e Atletico Madrid , in programma stasera allo stadio San Siro. In queste ore è intervenuto ai microfoni di Radio 24 Il Sole 24 Ore il noto Ariedo Braida , uno dei personaggi storici del ...

Napoli a picco, l'ex Milan Braida: "Hanno festeggiato troppo lo scudetto" - Napoli a picco, l'ex Milan braida: "Hanno festeggiato troppo lo scudetto" - Il Napoli è stato autore di una stagione disastrosa dopo la trionfale stagione scorsa che aveva regalato il terzo scudetto della storia al club.

Braida fiducioso: "Il Napoli tornerà a far bene l'anno prossimo! Prenda spunto dall'Inter..." - braida fiducioso: "Il Napoli tornerà a far bene l'anno prossimo! Prenda spunto dall'inter..." - Ariedo braida, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “All’inter già si sono organizzati per il prossimo anno, la fretta è una cattiva consiglier ...

L'ANALISI - Braida: "Il Napoli ha una rosa di primissimo livello, tornerà a fare bene" - L'ANALISI - braida: "Il Napoli ha una rosa di primissimo livello, tornerà a fare bene" - Ariedo braida, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "All'inter già si sono organizzati per il prossimo anno, la fretta è una cattiva consiglier ...