Boxe | il 18 maggio su DAZN la sfida tra Fury e Usyk

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il countdown sta per finire. Sabato 18, in live streaming suin modalità pay-per-view, si terrà ‘Ring of Fire‘, la grande serata di combattimento parte del calendario della Riyadh Season che vedrà gli imbattuti Tysone Oleksandrrsi per l’ambitissimo premio delle cinque cinture mondiali unificate dei pesi massimi. A commentare l’evento e la storica prova di forza dei due pugili sul ring della Kingdom Arena di Riyadh sarà il duo diNiccolò Pavesi e Alessandro Duran, dalle ore 18.00 italiane. In scaletta, per altri tre titoli iridati in palio, anche l’australiano Jai Opetaia che affronterà il tre volte campione del mondo dei pesi cruiser Mairis Briedis per il titolo mondiale IBF e per la cintura Ring Magazine, nella rivincita del loro incontro di luglio ...

ZONA DAZN è disponibile al Canale 214 per tutti i clienti Sky e gli utenti Tivùsat abbonati a DAZN che aggiungono al loro abbonamento DAZN l'opzione che include la visione del Canale.

