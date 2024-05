Borsa | Milano intorno alla parità - giù Leonard - bene Diasorin

(Di lunedì 13 maggio 2024) Piazza Affari è positiva con l'indice Ftse mib in crescita dello 0,3% e il differenziale tra Btp e Bund tedeschi stabile a circa 133,5 punti. In calo di 1,3 punti al 3,83% il rendimento annuo italiano e di 1,2 punti al 2,5% quello tedesco. Sugli scudi(+3,56%), sull'onda lunga dei conti trimestrali di venerdì scorso e con la raccomandazione d'acquisto di Banca Akros. Seguono Stellantis (+3,21%), Tim (+1,55%) e Nexi (+1,45%). Prese dificio suo (-3,95%), dopo il rialzo a seguito della cessione di Wass a Fincantieri (+0,48%) e su Iveco (-3,62%). In difficoltà anche Moncler (-1,13%), Amplifon (-0,87%) ed Enel (-0,84%). A due velocità le banche guidate da Intesa (+0,72%) e Mediobanca (+0,55%), dopo i 9 mesi di venerdì scorso. Cauta Unicredit (+0,11%), stabile Banco Bpm (+0,03%), deboli invece Bps (-0,76%), Mps (-0,63%) ...

La F1 premia il talento - La F1 premia il talento - Un gruppo di venti promettenti studenti di ingegneria nel Regno Unito e in Italia diventeranno i destinatari della borsa di studio per l'ingegneria di F1 nel corso del 2024 e del 2025 ...

Borse Cina: caute in attesa di inflazione Usa e risultati big, Hong Kong +0,80% - Borse Cina: caute in attesa di inflazione Usa e risultati big, Hong Kong +0,80% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - I mercati cinesi nella prima seduta della settimana si sono mossi in un contesto di cautela in attesa dei dati chiave sull'inflazione statunitense di questa ...