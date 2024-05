Borsa | Milano chiude in rialzo con Stellantis - ribalza Bff

(Di lunedì 13 maggio 2024) Giornata controcorrente per Piazza Affari. A dispetto degli altri listini, tutti deboli,archivia la prima seduta della settimana indello 0,46% con il Ftse Mib che a 34.815 punti ha aggiornato ancora i massimi dal 2008. A dare smalto le evidenze di(+3,7%) insieme a Diasorin (+2,85%), quest'ultima in scia ai conti. Buon passo anche per Tim (+2,74%) su cui non impatta la conferma del Tar sulla multa con Dazn sui diritti per il calcio mentre il mercato attende la trimestrale mercoledì. Tra i titoli sotto pressione Leonardo (-3,34%), Iveco (-3,15%), Amplifon (-2,7%). Fuori dal paniere principale in recupero Bff Bank (+13,86%) dopo il crollo della scorsa settimana in scia ai rilievi di Bankitalia che ha bloccato la distribuzione dei dividendi. Gli analisti di Mediobanca, per i quali il titolo è 'neutral', ...

Piazza Affari ha chiuso in rialzo l'ultima seduta della settimana, davanti alle altre borse europee. I mercati hanno salutato favorevolmente la conferma di un taglio dei tassi a giugno emersa dai verbali dell'ultimo direttivo della Bce dello scorso ...

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo e sfiora 135 punti - Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo e sfiora 135 punti - (ANSA) - milano, 13 MAG - Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo e sfiora i 135 punti dai 133,9 dell'apertura e dai 133,5 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano sale ...

Piazza Affari chiude a +0,46% e aggiorna i massimi dal 2008 - Piazza Affari chiude a +0,46% e aggiorna i massimi dal 2008 - milano, 13 mag. (askanews) – Chiusura in rialzo per Piazza Affari, tra le migliori performance oggi tra le Borse europee, più caute dopo i record registrati nell’ultima seduta e in attesa mercoledì de ...