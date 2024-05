(Di lunedì 13 maggio 2024) Avvio di seduta fiacco per le principali borse europee.cede lo 0,1% a 8.211 punti elo 0,09% a 8.425 punti. Invariata Francoforte a 18.773 punti, piatta anche Madrid (-0,03% a 11.102 punti).

Appuntamento fondamentale per il ranking olimpico: la Coppa del Mondo di Tiro a segno si sposta verso Baku. In Azerbaijan settimana lunghissima ricca di appuntamenti con le gare dal 3 all’11 maggio. Presente ci sarà una squadra italiana ricca di ...

Jannik Sinner ha preso letteralmente il largo nell’Olympic Race , ovvero la classifica che prende in considerazione i risultati ottenuti dopo il Roland Garros 2023 e che li conteggerà fino al 10 giugno 2024 (alla conclusione della nuova edizione ...

Il Challenger di Torino andrà in scena dal 14 al 19 maggio sulla terra rossa del capoluogo piemontese. Nel corso della seconda settimana riservata agli Internazionali d’Italia si disputerà Anche questo torneo parallelo, che assegnerà ben 175 punti ...

Borsa: Europa fiacca in apertura, Parigi -0,1%, Londra -0,09% - Borsa: Europa fiacca in apertura, parigi -0,1%, Londra -0,09% - Avvio di seduta fiacco per le principali borse europee. parigi cede lo 0,1% a 8.211 punti e Londra lo 0,09% a 8.425 punti. Invariata Francoforte a 18.773 punti, piatta anche Madrid (-0,03% a 11.102 pu ...

Il Paradiso delle signore, Chiara Russo nel cast di Mina Settembre dopo l'uscita di Maria - Il Paradiso delle signore, Chiara Russo nel cast di Mina Settembre dopo l'uscita di Maria - Chiara Russo, alias Maria Puglisi de Il Paradiso delle Signore, entra a far parte del cast di Mina Settembre 3, la fiction del prime time di Rai 1 con Serena Rossi.

Elezioni europee, dieci liste per eleggere 20 parlamentari - Elezioni europee, dieci liste per eleggere 20 parlamentari - Verso il voto dell'8 e 9 giugno: la circoscrizione Nord-Ovest comprende Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia ...