Borsa - Cina giù per l’annuncio dei dazi Usa sull’auto elettrica ma l’export da record

È accaduto a Torino nel quartiere Mirafiori, ricoverato in ospedale in condizioni gravi un uomo di 75 anni. Due persone invece sono state arrestate.Continua a leggere

La silenziosa crescita economica delle Filippine: nuovo miracolo asiatico in arrivo - La silenziosa crescita economica delle Filippine: nuovo miracolo asiatico in arrivo - Dal 2012 ad oggi (escludendo il periodo pandemico) l'economia delle Filippine è cresciuta mediamente del 6% all'anno.

Borse oggi in diretta | Europa attesa in leggero rialzo. I 20 stacchi dei dividendi a Piazza Affari e i loro rendimenti - Borse oggi in diretta | Europa attesa in leggero rialzo. I 20 stacchi dei dividendi a Piazza Affari e i loro rendimenti - Euro debole in una giornata priva di dati macro. Le attese degli investitori sono concentrate sui dati sull’inflazione della Germania e della Spagna, in uscita il 14 maggio, e su quella degli Stati Un ...

Borsa, Cina giù per l’annuncio dei dazi Usa sull’auto elettrica - borsa, cina giù per l’annuncio dei dazi Usa sull’auto elettrica - Anche Hong Kong apre la seduta negativa per l’annuncio dei dazi Usa: l’indice Hang Seng cede nelle primissime battute lo 0,31%, scivolando a 18.904,58 punti. Tokyo non si sottrae al trend, con ...