Bolognamania | si è scritta la storia - è Champions League!

(Di lunedì 13 maggio 2024) 12 maggio 2024: con la vittoria dell`Atalanta sulla Roma e la vittoria di sabato contro il Napoli per 2-0 il Bologna è matematicamente in...

Timidi progressi sul piano del gioco per la Juve nell’1-1 contro la Roma all’Olimpico in quella che ho probabilmente stata la migliore prestazione esterna nel girone di ritorno, ma gli uomini di Allegri continuano a essere allergici alla vittoria ...

La Juventus di Massimiliano Allegri torna in Europa dopo un anno di assenza forzata: grazie infatti alla vittoria dell’Atalanta sulla Roma di De Rossi, la Vecchia Signora archivia la qualificazione alla prossima edizione di Champions League , dove ...

12 maggio 2024: con la vittoria dell`Atalanta sulla Roma e la vittoria di sabato contro il Napoli per 2-0 il Bologna è matematicamente in champions League.

Comunicato UFFICIALE, c’è la lesione: la stagione è già finita - Comunicato UFFICIALE, c’è la lesione: la stagione è già finita - Per il Milan arriva lo stop per un calciatore: lesione al bicipite femorale e stagione praticamente già finita ...