Bologna - un aeroporto… da Champions | Ben connessi all’Europa

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 – Il 94 per cento dei bolognesi considera l'aeroporto Marconi importante per lo sviluppo del territorio, con ricadute positive per la nostra città, sull'Emilia-Romagna, sulla provincia e sull'intero territorio nazionale. La fotografia arriva dall'indagine dell'istituto Piepoli - presentata dal presidente dello scalo Enrico Postacchini, l'ad Nazareno Ventola, Emanuele Bussi, responsabile Sviluppo dell'istituto Piepoli e la ricercatrice Chiara Colleoni - che ha intervistato 1500 cittadini bolognesi, 900 che vivono sotto le Due Torri e il resto in provincia e al confine con Modena, basandosi poi su due focus group (uno con residenti a Borgo Panigale e Navile, l'altro con gli altri cittadini). Dalla ricerca emerge che l'89 per cento dei cittadini è soddisfatto della qualità della vita nel comune e nella zona in cui si abita. Tra gli ...