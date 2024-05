Bologna | Saputo esulta - Zirkzee in ansia

Il Bologna è stato protagonista di un rendimento eccezionale in stagione e la squadra è pienamente in lotta per la storica qualificazione alla prossima Champions League. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha proposto il conferimento della ...

Modelli, passioni e frasi di Thiago Motta: dai recuperi in stile Klopp fino alla sua Harley Davidson - il ruolo che ha assegnato al bologna quest'anno. S come San Mamolo, la zona bolognese dove vive, in via Bellombra, ormai meta di pellegrinaggio anche dei bimbi che gli lasciano disegnini ex voto. S ...

Cesare Cremonini al pianoforte festeggia il Bologna: “Mi sono svegliato con una musica in testa” - Cesare Cremonini al pianoforte festeggia il bologna: “Mi sono svegliato con una musica in testa” - Cesare Cremonini festeggia il bologna, la sua squadra del cuore qualificatasi in Champions League. Suona al pianoforte l’inno della massima competizione e ringrazia i calciatori e la società rossoblù.

È Champions League È festa a Bologna per il traguardo storico; tre nazionali svizzeri tra i protagonisti - È Champions League È festa a bologna per il traguardo storico; tre nazionali svizzeri tra i protagonisti - Al fischio finale di Atalanta-Roma a bologna è esplosa la festa: con due giornate d'anticipo la qualificazione in Champions League è matematicamente certa.