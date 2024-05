Bologna - Morandi | Li seguirò anche in Europ - aspettiamo dal ’64 Spero Motta rimanga

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Gianni, grande tifoso rossoblù ed ex presidente onorario deldal 2010 al 2014, commenta la qualificazione matematica dei felsinei alla prossima Champions League, un traguardo che non si verificava da 60 anni, a seguito dello scudetto del 1964: “Ain questi giorni si respirano la stessa aria e lo stesso entusiasmo che si respiravano quando vincemmo lo scudetto nel 1964… ‘ilè uno squadrone che tremare il mondo fa’. Ricordo le trasferte insieme a Lucio quando giravamo gli stadi d’Italia per seguire la nostra squadra del cuore, adesso mi sto preparando a seguire ilnelle trasferteee e non prenderò altri impegni”. “Noi tifosi dobbiamo ringraziare tre persone fondamentali che hanno portato ila ...