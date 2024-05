Bologna in Champions - Orsolini fa salire in macchina l’inviato di Dazn per andare a festeggiare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Riccardodi, Alessio Di Giuseppe, si sono resi protagonisti di un simpaticissimo siparietto in occasione della festa delper la qualificazione inLeague. All’uscita del centro sportivo di Casteldebole,ha infatti caricato in auto il giornalista per portarlo in centro città a. Ma non è finita qui perchéera effettivamente in diretta su, dunque ne è nata un’intervista improvvisata con lo studio, in cuirispondeva alle domande mentre guidava. Di seguito il video. SportFace.