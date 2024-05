Bologna in Champions - Lepore premia i rossoblù | il Nettuno d’oro andrà alla squadra

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 – IlinLeague è un traguardo che coinvolge tutta la città: dopo la festa dei tifosi in Piazza Maggiore, anche il sindaco Matteosi uniscegioia di un traguardo storico, con la decisione di consegnare ila tutta la. "Nello sport come nella vita ci sono risultati per i quali contano molto di più il percorso che si percorre,-il commento del sindaco sui social - gli ostacoli che si devono affrontare, la qualità delle persone che si incontrano lungo il cammino. Sono questi elementi, infatti, che riempiono di significato le nostre sfide tanto da farci emozionare e segnare in modo indelebile. A maggior ragione se sono imprese collettive che coinvolgono un’intera comunità. Per la ...

“Mi sono svegliato con una musica in testa…”. Questo il post del cantautore Cesare Cremonini , tifosissimo del Bologna , che ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui si mette al piano forte e suona l’inno della Champions League, ...

Cesare Cremonini suona per il Bologna . Grande tifoso del club rossoblu, il noto cantautore dedica al pianoforte una sua interpretazione dell’inno della Champions League per festeggiare lo storico traguardo raggiunto. Il 1964 è ormai un lontano ...

Bologna in Champions e Cesare Cremonini suona il pianoforte sulle note dell'inno della coppa - bologna in champions e Cesare Cremonini suona il pianoforte sulle note dell'inno della coppa - bologna: le parole di Saputo "Sto rientrando il città per festeggiare questo traguardo storico. Il bologna torna in Europa e lo fa qualificandosi alla competizione più importante, la champions League, ...

Campionato, coppe e Mondiale per club: tutte le date della prossima stagione - Campionato, coppe e Mondiale per club: tutte le date della prossima stagione - Inter, Milan Juventus e bologna sono certe del posto, Atalanta, Roma e Lazio si giocano il quinto slot e la squadra di Gasperini, se vincesse l'Europa League contro il Bayer Leverkusen, porterebbe a ...

Bologna in Champions e Cesare Cremonini suona il pianoforte sulle note dell’inno della coppa – Video - bologna in champions e Cesare Cremonini suona il pianoforte sulle note dell’inno della coppa – Video - Cesare Cremonini suona per il bologna. Grande tifoso del club rossoblu, il noto cantautore dedica al pianoforte una sua interpretazione dell’inno della champions League per festeggiare lo storico ...