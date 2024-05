Bologna in Champions e Cesare Cremonini suona il pianoforte sulle note dell’inno della coppa – Video

(Di lunedì 13 maggio 2024)per il. Grande tifoso del club rossoblu, il noto cantautore dedica aluna sua interpretazioneLeague per festeggiare lo storico traguardo raggiunto. Il 1964 è ormai un lontano ricordo:(e) esulta e festeggia a modo suo…sessant’anni dopo. Da Tony Britten a: l’inno dell’UCL in una versione inedita Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) “Mi sono svegliato con una musica in testa. Non ho lo spartito ma più o meno fa così: “The chaaaaampions!!” Un dolce ...

