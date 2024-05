Bologna - Fenucci AVVISA la Juve | Thiago Motta sa bene QUESTA cosa Parleremo presto del FUTURO

Il futuro di Stefano Pioli sulla Panchina del Milan è in bilico: le parole dell’ad del Bologna Fenucci sul futuro di Thiago Motta Il futuro di Stefano Pioli al Milan potrebbe decidersi nelle prossime due partite. I rossoneri, infatti, affronteranno ...

“Stiamo vivendo una stagione fantastica, oltre ogni aspettativa di inizio campionato, ed i ragazzi ne sono consapevoli. Proprio per questo non c’è nessuna pressione, viviamo questo momento in maniera serena“. Queste le parole di Claudio Fenucci, ...